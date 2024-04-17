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رسمياً.. إيقاع عقوبة على الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي

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إخفاء الكرات
الأربعاء، 17-04-2024 09:46 ص

  

أعلنت رابطة الأندية عقوبات مؤجلات الجولة 8 و 10 للنادي المصري أمام فيوتشر و الزمالك أمام الأهلي

-- مباراة المصري وفيوتشر من مؤجلات الجولة الـ8 :

إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة  بسبب الطرد لحصوله على إنذازين في نفس المباراة.

-- مباراة الزمالك والأهلي من مؤجلات الجولة الـ10 :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه  لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة.

 

عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

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