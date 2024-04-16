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الخطيب يعاقب جميع لاعبي الأهلي بقرار صادم

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الخطيب
الثلاثاء، 16-04-2024 11:02 ص


كشف  الإعلامي محمد فاروق، عن قرار عاجل من محمود الخطيب  رئيس النادي الأهلي، وذلك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب فاروق : أنباء عن قرار محمود الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي  بعد الخسارة من الزمالك في القمة.
انتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
الجزيري يحرز هدفي الزمالك 
وأحرز سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

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