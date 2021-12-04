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رحيل محمد شريف وكهربا.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات الراحلين عن الأهلي

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رحيل محمد شريف وكهربا.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات الراحلين عن الأهلي

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كهربا وشريف
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السبت، 04-12-2021 11:10 ص

كشف الإعلامى  سيف زاهر آخر المستجدات بشأن ملف رحيل ثنائى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا عن الدوري المصري.
وقال سيف زاهر عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورت : كهربا يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.
أضاف الإعلامي سيف زاهر: كهربا يرحل في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة أو البيع فى ظل عدم وجود حالة من التناغم بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر.
أشار الإعلامي سيف زاهر أنه من الصعب على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الاعتماد على كهربا في ظل وجود العديد من اللاعبين النجوم في مركزه.
استطرد الإعلامي سيف زاهر: نادي الهلال السعودي طلب ضم محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء من الإنتقال إلى الدورى السعودي على سبيل الإعارة لكن مسؤلى النادى الأهلي رفضوا وتمسكوا باستمرار اللاعب فى صفوف الشياطين الحمر.
 

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