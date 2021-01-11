«حوار».. محمد إبراهيم يتحدث عن سر عصبيته أمام الزمالك واعتزاله بالقميص الأبيض وعرض الأهلي

الإثنين، 11-01-2021
12:48 م
أمير سعد
أحد أبرز أبناء جيله وتوقع له العديد من الخبراء في مجال كرة القدم أن يكون
له مستقبل في أحد الفرق الأوروبية الكبرى ولكن سوء الحظ لازمه بسبب الإصابات
القوية التي تعرض لها كما أنه يرتبط بجماهير الزمالك
حتى لو كان يلعب خارج القلعة البيضاء
حاليا إنه النجم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا
الحالي، أجرينا
حوارًا معه والتي نستعرضه في السطور التالية:
في البداية ما هو طموحك مع سيراميكا
كليوباترا؟
طموحي لا حدود له وذلك يرجع إلى المكان التي أتواجد فيه بالموسم الحالي
التي يأمل في الوصول إلى أبعد هدف ممكن وأتمنى أن يكون التوفيق حالفنا.
هل المنافسة على اللقب هدف رئيسي أم التواجد
بالمربع الذهبي؟
من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر ولكن ما نملكه في أيدينا حاليا هو
بذل أقصى جهد ممكن وأتمنى أن يكون التوفيق في نهاية المسابقة بجانبا من الله
سبحانه وتعالى.
حقيقة عرض الأهلي قبل انتقالك لفريق سيراميكا؟
أنا الأن في فريق
سيراميكا ولن أتحدث عن أي عرض حدثت في الماضي وأنا من اخترت اللعب في فريق يمتلك
طموحات ومستقبلي من السابق لأوانه الحديث عنه.
هل ضم سيراميكا للنجوم كان الدافع وراء
انتقالك للفريق؟
العكس صحيح، لأنني أول
من انتقلت للفريق بعد صعوده إلى الدوري الممتاز كما أنني حصلت وقتهاعلى وعد
بانضمام العديد من النجوم لمساعدة الفريق على خوض المعترك في السمابقة المحلية
لأنهم يمتلكوا الطموح في الظهور بشكل جيد.
هل تتمنى انتهاء مشوارك في الملاعب بقميص
الزمالك
؟
أتمنى بالتأكيد أن
تكون نهاية مسيرتي داخل القلعة البيضاء لانه له الفضل الكبير فيما وصلت إليه حتى
الأن وأن يكون اسمي معروف للجميع.
ما سر عصبيتك مع الزائدة عند تواجه الزمالك
؟
هذا الأمر غير حقيقي
وجماهير الزمالك
تعلم ذلك وتعرف مدى حبي وعشقي لها وهذها الفئة ستظل تتحدث بهذه
الطريقة ولو أنا بلاعب ياسين اني هكون
عاوز اكسبه وده حق مشروع ليا وأنا اتعلمت إني أي فريق أخوض المباريات بقمصيه يجب
أن اقاتل من أجل الفوز والدفاع عنه وأن أكون عند الثقة التي تم وضعها في شخصي.
هل هناك تواصل في الوقت الحالي مع
«شيكابالا».. وما الرسالة التي وجهتها له بعد خسارة اللقب الإفريقي؟
بالتأكيد بين الحين
والأخر يحدث تواصل ولكن الفترة الحالية مع ضغط المباريات والتدريبات المتواصلة
يكون الأمر صعب بعض الشي، ولم أتوصال معه بسبب الحزن الشديد التي سيطر على جميع
اللاعبين في وقتها لان خسارة مثل هذاه البطولة لا يكون بالأمر الهين.
في النهاية.. هل الزمالك
قادر على الفوز
بالبطولة الإفريقية والوصول للنجمة السادسة؟
بالتأكيد الزمالك
قادر
على الفوز بالبطولة واحقيق اللقب الإفريقي لانه يمتلك أفضل لاعبين في القارة
الإفريقية والكرة لا تعرف المستحيل.