السبت 19 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

أبوتريكة يفجر مفاجأة حول أزمة صلاح مع كلوب ولهذا جلس بديلا

سامح شكري: أولوياتنا القضية الفلسطينية ونسعى لحل الدولتين

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود في ألمانيا

مدبولي: النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات رؤية ثاقبة للرئيس السيسى

لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

ADS
 

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

215584_0
الزمالك
 
السبت، 19-12-2020 03:20 م المصريون

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة بشأن مبارته أمام جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي الأزمة بعد رفض ملعب الكلية الحربية استضافة اللقاء كما كان مقررا له، بسبب التجديدات في أرضية الملعب.
وفوجئ مسؤولو نادي الزمالك بإخطار مسؤولي ملعب الكلية الحربية لهم بعمل تجديدات في أرضية الملعب مما سيتسبب في عدم استضافة مباراتي الزمالك أمام جازيللي في دور الـ32 للبطولة الأفريقية بالرغم من اتفاق الزمالك مع بطل تشاد على إقامة المباراتين في مصر، حسب صدى البلد.
ويجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات في الفترة الحالية لنقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت أو ملعب السلام في ظل رغبتهم في خوض اللقاء بالقاهرة، وحال تعثر إقامة المباراة في القاهرة سيتم نقل المباراة لملعب اآخر خارج القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 5 من الشهر المقبل في لقاء الإياب.
 

إقرأ ايضا

received_742947273269127

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

201901251120232023

نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

أخبار متعلقة

5201651556225921

القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

أحمد فتحي

أحمد فتحي يغرد قبل مواجهة القرن.. ماذا قال؟

أمير عزمي

مدرب الزمالك الأسبق يلوم الجمهور بعد صراخه "يا خرابي" و "يا لهوي" خوفا من مواجهة الأهلي

820202782154347090325

مرتضى يفجر مفاجأة خطيرة عن حضور جماهير الأهلي نهائي إفريقيا

8dc33f2112b2f5824a2f87fd486e10c1

اتحاد الكرة يعلن صدمة في نتيجة مسحات لاعبي الأهلي والزمالك

1299308_0

ديانج الأبرز.. إصابات كورونا في الأهلي تصدم الجماهير