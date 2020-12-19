أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

السبت، 19-12-2020
03:20 م
المصريون
يواجه نادي الزمالك أزمة
جديدة بشأن مبارته أمام جازيللي
التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي الأزمة
بعد رفض ملعب الكلية الحربية
استضافة اللقاء
كما كان مقررا له، بسبب التجديدات في أرضية الملعب.
وفوجئ مسؤولو نادي الزمالك
بإخطار مسؤولي ملعب الكلية
الحربية لهم بعمل تجديدات في أرضية الملعب مما سيتسبب في عدم استضافة مباراتي الزمالك
أمام جازيللي في دور الـ32 للبطولة الأفريقية بالرغم من اتفاق الزمالك
مع بطل تشاد
على إقامة المباراتين في مصر، حسب صدى البلد.
ويجرى مسؤولو نادي الزمالك
اتصالات في الفترة الحالية لنقل
المباراة إلى ستاد بتروسبورت أو ملعب السلام في ظل رغبتهم في خوض اللقاء بالقاهرة،
وحال تعثر إقامة المباراة في القاهرة سيتم نقل المباراة لملعب اآخر خارج القاهرة.
وتقام مباراة الذهاب يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يلتقي
الفريقان مجددًا يوم 5 من الشهر المقبل في لقاء الإياب.