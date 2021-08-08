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حطب : نعد بالمزيد في باريس

50 ألف لكل لاعب في المنتخب الأوليمبي

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حطب : نعد بالمزيد في باريس

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 08-08-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، أن البعثة المصرية حققت 6 ميداليات مابين ذهبية وفضية و 4 ميداليات برونزية بالإضافة لوصول 13 لاعب إلي مراكز متقدمة وكانوا علي بعد خطوات من تحقيق ميداليات.
و أضاف حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: " لدينا قرابة الـ 30 بطل وبطلة حققوا نتائج جيدة في أولمبياد طوكيو 2020، ما بين ما تحقق من ميداليات ومن كان قريب من الوصول لميدالية، مكملا سنبنى على ما تحقق في طوكيو 2020 لندخل بهم أولمبياد باريس 2024، وسنبدأ التحضير من الآن للدورة المقبلة في باريس، ونعد بتحقيق عدد أكبر".
وأشار إلي أنه توقع هذا النجاح لبعثة مصر في طوكيو ، لافتا أن الوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية نجاح في حد ذاته، ومتابعا حزين جدا لخسارة منتخب مصر لكرة اليد للميدالية البرونزية بعدما كانوا قريبين جدا من هذا الإنجاز، والمنتخب قدم أداء مشرف طوال الدورة".
و أكمل :"  بالطبع قيمة المكافأة الشهرية لأبطال طوكيو تحتاج لإعادة النظر بسبب ارتفاع الأسعار و"تعويم الجنيه"، مؤكدا أن  من حقق إنجاز ومن لم يحقق سنحاسبه على الإعداد وليس النتائج، أرى أن جميع الاتحادات استعدت بشكل جيد لكن المنافسة كانت شديدة وهذا لم يكن هناك تقصير".
 

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