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حطب: منتخب اليد قادر علي حصد الذهبية

منتخب اليد
منتخب اليد
Native
الأربعاء، 04-08-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، أن منتخب مصر  لكرة اليد قادر علي حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.
وقال  حطب في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد إن كل أبطال المنتخب المصري لكرة اليد وضعوا الوطن في قلوبهم، لافتا إلي أن أداء منتخب مصر يرتفع باستمرار ووصل إلى أعلى مستوياته وأصبح على بعد خطوة من النهائي والحصول على ميدالية أولمبية.
وأضاف :"منتخبنا ليس أقل من فرنسا أو الدنمارك أو السويد ولاعبينا يرغبون في إسعاد المصريين".
جدي بالذكر أن المنتخب المصري تأهل للدور قبل النهائي أمس الثلاثاء بأولمبياد طوكيو عقب الفوز على المنتخب الألماني 31 / 26.
 

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