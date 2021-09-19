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حسين لبيب يعلن عن عقوبات صادمة على الزمالك

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الأحد، 19-09-2021 10:12 ص

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ”بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للفريق.
وأكد لبيب في تصريحات عبر قناة النهار أن  الزمالك مطالب بدفع ٦٥ مليون جنيه للاتحاد المصري بالإضافة لوجود ١٧ قضية دولية ضد النادي.
وتابع أن هناك ٣٨ مليون جنيه يجب أن تسدد قبل شهر ديسمبر المقبل مشددا أن الأزمة كانت مع اللاعب حسام اشرف والذي وقع عقد مع أكاديمية كاميرونية بالاضافه للزمالك مما أوقع الكيان الابيض في أزمة وتم تغريمه ٤ ملايين يورو .
وأكمل أن المبلغ تم تخفيضه عقب المفاوضات مع الأكاديمية ليصل ل ٢٠٠ ألف يورو مشددا أن الزمالك يسعى لحل الأزمة بشكل ودي مع الفيفا.
فيما كشف مسؤلو اتحاد الكرة حقيقة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف الزمالك من اجراء تعاقدات .
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة المصري انهم لم يتلقوا أي اخطار من الفيفا بشأن إيقاف الزمالك ومنعه من إجراءات تعاقدات جديدة.
 

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