موعد مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الاهلي

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عقب فوزه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية والذي أقيم على استاد السلام.

وكان "الشياطين الحمر" قد فازوا في مباراة الذهاب على حساب الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلى و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب ، ويتم بث المباراة على قنوات أون تايم سبورتس المشفرة.