الأحد 25 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اجتماع مهم لـ "الجبلاية" لحسم مصيرالهبوط

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي العهد إلي النمسا

الكمامة تسيطر على اناقة مهرجان الجونة

تعليمات جديدة عاجلة من التعليم للمدارس بخصوص " كورونا "

للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

أسماء حكام نهائى الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

صادم.. جميلة عوض مريضة بهذا المرض

رسالة حماسية ونارية من الدوسري إلي جماهير الهلال

خوفا من كورونا.. "كاف" يسلم البطل فقط ميداليات التتويج

نواف العابد يعلن رحيله ويودع جماهير الهلال

ADS
 

خوفا من كورونا.. "كاف" يسلم البطل فقط ميداليات التتويج

received_399417908108529
رشيف
 
الأحد، 25-10-2020 10:05 ص محمد عبد الحارس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، صعود الفريق البطل المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية إفريقية فقط للمنصة؛ لاستلام الميداليات والكأس، وعدم صعود الفريق صاحب المركز الثاني؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية ولمنع انتشار فيروس كورونا
كما تم التأكيد على منع السلام بالأيدي بين أعضاء الفريق البطل والمتواجدين على المنصة، كما ستوضع الميداليات في مكان محدد، ويحصل كل لاعب على ميداليته بيده؛ تنفيذا للتباعد الاجتماعي.
ويتواجد على منصة التتويج، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف أحمد أحمد، والنائب الأول لرئيس الكاف، وممثل الحكومة المغربية منظمة البطولة، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وممثلي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.
ويلتقى بيراميدز نظيره نهضة بركان فى التاسعة مساء اليوم على ستاد مولاي عبد الله بالرباط فى نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
 

إقرأ ايضا

received_2754894434728337

اجتماع مهم لـ "الجبلاية" لحسم مصيرالهبوط

received_267210034676048

أسماء حكام نهائى الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

0b24222add51eb8ac70753493b128d7d

صادم.. جميلة عوض مريضة بهذا المرض

أخبار متعلقة

bbc2438e96c891414d0ae0ac32519da7

أسماء حكام بيراميدز وحوريا بالكونفيدرالية

فايلر

فايلر يكشف مفاجأة عن تدريبه لنادي بيراميدز

الخطيب

لاعب جديد من الأهلي يوقع لـ بيراميدز .. والإدارة تكتشف ملعوبه لـ الرحيل

صلاح

والد محمد صلاح يكشف نتيجة تحليل كورونا لنجله

صلاح

"صلاح" يرد على إصابته بـ "كورونا"

موسيماني

موسيماني يعلن أول قائمة للأهلي تحت قيادته