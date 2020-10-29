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"صلاح" يرد على أنباء إصابته بهذا الفيديو

صلاح
محمد صلاح
 
الخميس، 29-10-2020 12:11 م محمد عبد الحارس
نشر جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، فيديو للرد على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي، خلال المباراة التى أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.
ونشر "صلاح" فيديو عبر "إنستجرام"، فيديو وهو يتدرب بشكل طبيعي للغاية. ونشرت تقارير إنجليزية صورا للاعب وهو يتحرك بصعوبة عقب انتهاء المباراة ويبدو على ملامحه الانزعاع والألم.
وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على ميتيلاند الدنماركي بهدفين دون رد، حيث أحرز "مو" هدف الريدز الثاني من ركلة جزاء.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلانتا الإيطالي ثانيا بـ 3 نقاط، وأياكس الهولندي ثالثا بنقطة وحيدة، وميتييلاند الدنماركي رابعا بدون نقاط.
 

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