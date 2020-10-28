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الرجاء المغربي يعلن تعافي 4 لاعبين من كورونا قبل مواجهة الزمالك

فيروس كورونا
كورونا
 
الأربعاء، 28-10-2020 09:25 م أحمد سالم
زف نادي الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء، خبرًا سعيدًا لجماهيره بتعافي 4 لاعبين من فيروس كورونا

وأكد الفريق البيضاوي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن المسحة الطبية التي أجراها أكدت تعافي 4 لاعبين.

وسينضم هذا الرباعي للتدرييات مع المجموعة التي تضم 14 لاعبا، وبذلك سيرتفع عدد اللاعبين الجاهزين إلى 18 لاعبا.

ويمثل هذا الخبر انفراجة بخصوص الجهاز الفني بقيادة جمال السلامي، حيث لا يزال في انتظار أن يتعافى باقي المصابين كأنس جبرون، محمد بوعميرة، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي وعبد الرحيم شاكير. 

ويستعد الرجاء لمواجهة مضيفه الزمالك المصري، في استاد القاهرة الأحد المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك في الدار البيضاء بنتيجة (1-0)، سجله اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.
 

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