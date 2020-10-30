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رئيس "كاف" بعد إصابته بكورونا : "أنا بخير"

ارشيف
احمد احمد
 
الجمعة، 30-10-2020 02:48 م محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إصابة أحمد أحمد رئيس "كاف" بعدوى فيروس كورونا.
ونشر كاف بيانًا رسميًا أكد فيه أنه بعد وصول أحمد أحمد يوم الأربعاء الماضي إلى القاهرة، فإنه وبعد الخضوع لمسحة طبية تأكد إصابته بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف بيان كاف، أن رئيس الاتحاد دخل في عزل اختياري لمدة 10 أيام، كما أنه تم إبلاغ كل من تعاملوا مع الرئيس خلال الأيام الماضي.
ومن جانبه قال أحمد أحمد من خلال تغريدة عبر تويتر : "لدي أعراض خفيفة لكني بخير، كل من كان على اتصال بي سيكون في عزل مدة 14 يومًا."
 

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