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ثقب في القلب.. حسين الشحات يُفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء

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ثقب في القلب.. حسين الشحات يفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء
 
الأربعاء، 13-01-2021 08:08 م الطيب حسين
فجع حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهيره ومحبيه، بسبب حالة ابنة شقيقه الصحية الصعبة.

وكشف "الشحات" عبر حسابه على "تويتر" أن ابنة شقيقه تعاني من ثقب في القلب ونقص أكسجين طالبًا من جمهوره الدعاء لها.

وكتب: "برجاء الدعاء الخالص لي بنت اخويا محمد ( مليكه ) ان يتم الله شفاه علي خير يارب ثقب في القلب ونقص في الاوكسيجين".

وتابع "الدعاء لوجه الله بخالص النيه يارب يارب".

وحازت التغريدة على تفاعل واسع من قبل رواد الموقع،  معربين عن تضامنهم مع حالتها.

 

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