الأربعاء، 03-02-2021
10:10 ص
المصريون
أكدت شبكة قنوات بي إن سبورت
س الرياضية، على إذاعة مباراة الأهلي والدحيل
القطري، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس
العالم للأندية 2021، عبر قناة بي إن سبورت
إتش دي beIN Sports HD المفتوحة، والتي يتم بثها بشكل مجاني على
أربعة أقمار صناعية، ومنها القمر الصناعي المصري نايل سات، بدون أي تشفير.
ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت
المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي:
التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.
ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على
تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 «Atlantic
Bird 2» عبر التردد
11054، وأسترا آيه 3 «Astra 3A» على التردد 11565.