الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 10:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات " كورونا"

رحيل بطل بريطانيا

إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

بالصور.. سيدة تلد توأمًا مختلفي اللون في واقعة نادرة

للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر

الصحة العالمية من " ووهان " تكشف أسرار جديدة عن " كورونا "

بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

RO2YA-12787-2_0
بي إن سبورت
 
الأربعاء، 03-02-2021 10:10 ص المصريون

أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية،  على إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي beIN Sports HD المفتوحة، والتي يتم بثها بشكل مجاني على أربعة أقمار صناعية، ومنها القمر الصناعي المصري نايل سات،  بدون أي تشفير.
ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.
ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 «Atlantic Bird 2» عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 «Astra 3A» على التردد 11565.
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

صدمة لـ محمد صلاح بعد إعلان هذا اللاعب رحيله المفاجيء

ميدو

ميدو ينفعل على نجم الزمالك: مينفعش اللي قلته دا .. هتعمل أزمة كبيرة في الفريق

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: لابد من وضع هؤلاء اللاعبين على الدكة بعد هزيمة غزل المحلة

أخبار متعلقة

ق

قطر تزف بشرى سارة للمصريين

176299

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل غير " بي إن سبورت"

فريق الأهلي

لاعب البنك الأهلي: لعبت تحت إيدي مدرب الدحيل .. وهذا أخطر ما سيفعله أمام الأهلي

فريق الأهلي

أسطورة بايرن ميونيخ: أعرف أن الأهلي فريق كبير جدًا .. وأخشى مفاجآته مع البافاري

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة: لاعب آخر غير وليد سليمان رفض السفر مع الأهلي إلى كأس العالم للأندية

الاهلي وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الاهلى وبيراميدز في الدورى