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تهديدات متبادلة بين اتحاد الكرة ومحمود عاشور بسبب هدف الأهلي الملغي

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اتحاد الكرة
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السبت، 06-08-2022 02:13 م
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة بشأن هدف الأهلي الملغي أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" تهديدات متبادلة بين اتحاد كرة القدم ومحمود عاشور حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة بنشر المستور إذا لم يتراجع اتحاد كرة القدم ويصدر بيان بأن الهدف غير صحيح".
أضاف فرج عامر:" ما بني على باطل فهو باطل".
وكان الأهلي تعادل أمام فاركو سلبيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، الأربعاء الماضي، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل  بيرسي تاو هدفا للأهلي فى الدقيقة 71 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من ميكيسوني استقبلها الجنوب إفريقي داخل منطقة الجزاء لفاركو ليضع الكرة بقدمه اليمنى في أعلى شباك الحارس محمد صبحي، لكن الحكم أحمد الغندور ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بقيادة الحكم محمود عاشور.

 

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