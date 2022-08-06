محمود عاشور ردًا على ضجة إلغائه هدف الأهلي: مستعد اعترف بالخطأ بشكل رسمي

السبت، 06-08-2022
08:22 ص
في أول تعليق له، كشف محمود عاشور
حكم تقنية الفار في مباراة
الأهلي وفاركو التي أقيمت أول أمس ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز،
حقيقة صحة هدف الأهلي الملغي في فاركو.
وقال محمود عاشور
عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ فى انتظار نشر الاتحاد المصري
لكره القدم ما تم في تطبق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة
الهدف.
وأضاف محمود عاشور
: وانا على استعداد بالاعتراف بالخطأ
بشكل
رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد اذا كنت أخطأ
ت فى تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار
حتى لا يتم اتهامنا بالباطل وهذا موجه لكل
من يبحث عن الحقيقة والعدل.
وكان محمود عاشور
قد قام بإلغاء هدف الأهلي في مرمي فاركو
بداعي التسلل وهو ما لم يثبت صحته فيما بعد .
وطالب النادي الأهلي في بيان رسمي أمس إيقاف حكام مباراته
أمام فاركو بسبب القرارات الخاطئة والتي كان أبرزها الغاء هدف صحيح .