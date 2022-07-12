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اتحاد الكرة يعلن مدرب المنتخب الجديد.. فمن يكون؟

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روي فيتوريا
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الثلاثاء، 12-07-2022 09:04 ص
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة في عقد يمتد لأربع سنوات؛ خلفًا لإيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب.
وسبق أن كلَّف الاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من: حازم إمام، ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، باختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، عقب إقالة إيهاب جلال.

ورحل إيهاب جلال عن القيادة الفنية لمنتخب مصر؛ عقب 3 مباريات فقط قاد فيها المنتخب، بعدما خسر من إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة لمباراتي مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والمقرر لها في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفياً، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل تقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أصدر قرارًا، منتصف الشهر الماضي، بإقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
 

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