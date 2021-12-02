شوبير يطالب نجم الأهلي بالرحيل: أحسن لك

الخميس، 02-12-2021
01:23 م
وجه
الإعلامي أحمد شوبير
، نصيحة إلى محمود عبد المنعم “كهربا
” نجم الأهلي، بالرحيل
عن القلعة
الحمراء، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وقال
شوبير
عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير
”: موسيماني
لم يطلب رحيل كهربا
عن الأهلي، لكن
كهربا
ليس ضمن حسابات موسيماني
".
تابع
شوبير
:" أقول لـ كهربا
لو تقدر ترحل عن الأهلي في يناير أحسن لك، سواء داخليا
أو خارجيا، لأن بداية الموسم لم تكن جيدة للاعب".
أضاف
شوبير
:" لا بد أن يتحرك كهربا
للرحيل
، رغم تواجد توجه جيد من مجلس إدارة النادي
الأهلي تجاه اللاعب، لكن الإدارة لا تستطيع أن تطلب من موسيماني
مشاركته في المباريات".
اختتم
شوبير
:" أنصح كهربا
إذا لديه عرض مصري أو خليجي أو أوروبي ، في يناير، أن يتحرك
للرحيل
، ما حدث ليس نهاية العالم".
يذكر
أن موسيماني
استبعد كهربا
نهائيا من المشاركة مع الأهلي منذ الأزمة الشهيرة بأحد المؤتمرات
الصحفية ودخول المدرب فى حوار مثير مع أحد الصحفيين بسبب كهربا
.