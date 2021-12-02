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شوبير يطالب نجم الأهلي بالرحيل: أحسن لك

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شوبير
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الخميس، 02-12-2021 01:23 م
وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة إلى محمود عبد المنعم “كهربا” نجم الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: موسيماني لم يطلب رحيل كهربا عن الأهلي، لكن كهربا ليس ضمن حسابات موسيماني".
تابع شوبير:" أقول لـ كهربا لو تقدر ترحل عن الأهلي في يناير أحسن لك، سواء داخليا أو خارجيا، لأن بداية الموسم لم تكن جيدة للاعب".
أضاف شوبير:" لا بد أن يتحرك كهربا للرحيل، رغم تواجد توجه جيد من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه اللاعب، لكن الإدارة لا تستطيع أن تطلب من موسيماني مشاركته في المباريات".
اختتم شوبير:" أنصح كهربا إذا لديه عرض مصري أو خليجي أو أوروبي ، في يناير، أن يتحرك للرحيل، ما حدث ليس نهاية العالم".
يذكر أن موسيماني استبعد كهربا نهائيا من المشاركة مع الأهلي منذ الأزمة الشهيرة بأحد المؤتمرات الصحفية ودخول المدرب فى حوار مثير مع أحد الصحفيين بسبب كهربا.
 

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