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تفاصيل وفاة نورا الزبيري أشهر مشجعة للرجاء بسبب أعمال شغب في مباراة الأهلي(صور)

تفاصيل وفاة نورا الزبيري أشهر مشجعة للرجاء بسبب أعمال شغب في مباراة الأهلي(صور)

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الواقعة
الأحد، 30-04-2023 08:45 ص

 

 

لم يكن الحزن الذي انتاب لاعبي وجماهير الرجاء المغربي، بعد الخسارة من الأهلي مساء اليوم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، بقدر الحزن الذي اعترى الجميع بسبب وفاة المشجعة الرجاوية الشهيرة نورا الزبيري على بوابات الملعب أثناء الدخول للمباراة.

 

وانتهت مباراة الأهلي الرجاء المغربي مساء أمس، بفوز الأهلي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 2 / 0 للنادي الأهلي.

 

ماذا حدث لمشجعة الرجاء نورا الزبيري

وحسبما أفادت تقارير إعلامية مغربية، فإن الشابة نور الزبيري مشجعة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، والتي تبلغ من العمر 29 سنة لقيت مصرعها خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس من أجل حضور مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي المصري.

ونقلت الصحافة المغربية أن سبب الوفاة جاء بسبب كثرة الازدحام و التدافع أثناء دخول الجماهير للمباراة.

أضافت أن السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنية بالأمر، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة بالمستشفى.

وتم فتح بحث من قبل المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

 

من هي نورا الزبيري

 

وبحسب ما تناقل أشخاص يعرفون نورا الزبيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد كانت الشابة الراحلة من أشهر مشجعات نادي الرجاء ومحبي الفريق.

 

وقالت التعليقات في نعي نورا الزبيري أنها كانت عاشقة للرجاء الرياضي، حيث لم يثنها قيد حياتها أي شيء عن فريقها المحبوب حتى أنها كانت قد رافقته إلى مصر وتابعته هناك في مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء.

وكتب أحدهم في وداعها: “كم هو مؤلم هذا الرحيل القاسي والمفاجئ.. !! الفقيدة ( نورا الزوبير ) ابنة مدينة المحمدية، عاشقة الرجاء البيضاوي،  توفيت نتيجة الازدحام الشديد أمام بوابة الملعب”.

 

نعي نادي الرجاء لـ نورا الزبيري

ونعي عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي وفاة المشجعة نورا الزبيري خلال شغب وتدافع بمباراة الرجاء والأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت مساء أمس على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقدم بدراوي رئس النادي باستقالته عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنها لم يُبت فيها حتى الآن.



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