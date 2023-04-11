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الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبدالمنعم بعد طرده أمام بيراميدز

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محمد عبدالمنعم
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Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 11:39 ص

 

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمد عبد المنعم بسبب طرده في المباراة النهائية لكأس مصر.

 

الأهلي قلب الطاولة على بيراميدز، من التأخر (1-0) إلى التفوق بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت بينهما على ملعب استاد القاهرة إلى 120 دقيقة.

 

وتحصل عبد المنعم على بطاقة حمراء في الدقيقة 116، بعدما ضرب فخر الدين بن يوسف، دون كرة.

 

ومن جانبه، اعترف محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي بيراميدز، خلال مباراة الطرفين التي جمعت بينهما أمس الإثنين، في نهائي كأس مصر 2021-2022.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر قناة الأهلي التليفزيونية: "نادم على التصرف الذي بدر مني ضد فخر الدين بن يوسف.. أعتذر له، ويجب أن أفعل ذلك لأنني أخطأت بالفعل في هذا الموقف (البطاقة الحمراء)".

 

وأضاف: "الفوز على بيراميدز يساوي بطولتين.. حصلنا على كأس مصر والآن سنلعب على كأس السوبر".

 

وأتم عبد المنعم: "أشكر جماهير الأهلي على الدعم والمساندة.. أعرف أنه إذا كانت السعة الكاملة متاحة، لكان استاد القاهرة امتلء عن آخر".

 

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