الأحد 16 أبريل 2023
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. قتل نائب هندي مسلم وشقيقه على الهواء مباشرة

شاهد.. طاقم الطائرة السعودية يفترشون الأرض بعد حرق طائراتهم في السودان

إسقاط طائرة أجنبية واشتعال الحرب.. آخر تطورات أحداث السودان

رغم نجاح جعفر العمدة.. زينة: لن اعمل مع محمد سامي مرة أخرى

تحرك مفاجئ من الأهلي بعد سباب جماهيره لـ شيكابالا

بعد عزل مرتضى منصور.. ما النتائج المترتبة على الحكم؟

حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب

تعليق قوي من كولربعد الفوز على فاركو

طلب رسمي لـ الحكومة بتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة ....تفاصيل

تعرف على موعد إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

ADS
 

تحرك مفاجئ من الأهلي بعد سباب جماهيره لـ شيكابالا

219897
جماهير الأهلي
Native
Teads
الأحد، 16-04-2023 12:27 م

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أول تحرك من النادي الأهلي بعد سباب بعض الجماهير لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مواجهة فاركو.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلوماتي، تكمن في أن لجنة إدارة المباريات في النادي الأهلي اجتمعت وتم فتح تحقيق لمعرفة القلة التي قامت بالهتاف ضد اللاعب".
وأضاف ميدو: "مجلس إدارة الأهلي يرفض ما فعلته قلة من الجماهير في لقاء الأهلي ضد فاركو".
واختتم: "بصراحة شتيمة جمهور الأهلي لشيكابالا تُقل دم، والراجل مش طرف في حاجة، وفي ناس أهلاوية كتير مش راضيين عن اللي حصل".
 

إقرأ ايضا

24dec10a38ac3f3e9f2589d57e5cad777e16d801

بعد عزل مرتضى منصور.. ما النتائج المترتبة على الحكم؟

20230410135123849

إمام عاشور يرد بطريقة خاصة على أنباء انتقاله للأهلي

أحمد-سيد-زيزو-e1660685139571

تفاصيل خناقة أحمد سيد زيزو ومحمد عواد في مران الزمالك

أخبار متعلقة

20230410135123849

إمام عاشور يرد بطريقة خاصة على أنباء انتقاله للأهلي

large

كهربا: حسبي الله ونعم الوكيل

782

وقّع خلاص للأهلي.. إمام عاشور يصدم الزمالك

2079006_0

الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبدالمنعم بعد طرده أمام بيراميدز

2078846_0

هل استحق الأهلي ركلة جزاء في مباراة بيراميدز؟.. خبير تحكيمي يحسم الجدل

الأهلي-وبيراميدز-1

بعد مباراة بيراميدز.. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بشكل عاجل