تحرك مفاجئ من الأهلي بعد سباب جماهيره لـ شيكابالا

الأحد، 16-04-2023
12:27 م
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو
عن أول تحرك من النادي الأهلي
بعد سباب بعض الجماهير لمحمود عبد الرازق شيكابالا
قائد الزمالك خلال مواجهة فاركو.
وقال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:
"معلوماتي، تكمن في أن لجنة إدارة المباريات في النادي الأهلي اجتمعت وتم فتح
تحقيق لمعرفة القلة التي قامت بالهتاف ضد اللاعب".
وأضاف ميدو
: "مجلس إدارة الأهلي يرفض ما فعلته قلة من
الجماهير في لقاء الأهلي ضد فاركو".
واختتم: "بصراحة شتيمة جمهور الأهلي لشيكابالا
تُقل
دم، والراجل مش طرف في حاجة، وفي ناس أهلاوية كتير مش راضيين عن اللي حصل".