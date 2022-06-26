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تغريدة ومنشور.. تركي آل الشيخ يثير الجدل في مصر والسعودية

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تركي آل الشيخ
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الأحد، 26-06-2022 01:09 م


أشعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بطرحه سؤالا حول لاعب مناسب من السعودية أو مصر "لليغا".
وصعد نادي ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل (2022-2023)، ويستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي؟ أبي إجابات حقيقيه من غير ميول أو مزح؟".
وطرح مالك ألميريا نفس السؤال على جماهير الكرة المصرية عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافية من الدوري المصري، يكون مفيدا للدوري الإسباني (لا ليغا)؟".
كما كتب تركي آل الشيخ "نريد رابطة لألميريا في السعودية يحضرون مباريات ونرتب لهم، نريد ملعبا من نار".
وأضاف متسائلا: "من أحسن واحد مسك رابطات في المملكة؟ ووضع لهم هوية ونظم وشغله كان مرتبا؟".
وواصل السعودي: "نريد خلطة سعودية مصرية مغربية للتشجيع".
وأتم تركي آل الشيخ، قائلا: "بداية الدوري مع مدريد. قرعة نار. مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة. الحمد لله على كل حال".
 

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