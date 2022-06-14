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بعد ساعات.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

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بعد ساعات.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

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مصر
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الثلاثاء، 14-06-2022 10:03 ص

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية “وديا”، اليوم، الثلاثاء، في تمام الوحدة ظهرا “بتوقيت القاهرة” على ملعب كأس العالم سول، بالعاصمة الكورية “سول”.

تذاع مباراة مصر وكوريا الجنوبية عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات".
يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.
 

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