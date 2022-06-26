عصام الحضري: محمد صلاح لم يحقق شيئًا لمصر.. والمذيعة تخرج عن شعورها(فيديو)
المذيعة
Native
Teads
الأحد، 26-06-202212:31 م
علق
عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات حسن شحاتة، المدير الفني السابق
للمنتخب الوطني، ضد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنحليزي.
وكان
حسن شحاتة، قال إن محمد صلاح، نجم النجوم في العالم، ولكنه لم يُقدم شيئا مع المنتخب
الوطني.
وقال
الحضري في تصريحات تلفزيونية:”رأيي في تصريحات كابتن حسن شحاتة، لا نستطيع أن نعلق
عليه لأنه مدرب كبير حقق إنجازات لمصر لم يفعلها أحد ولن يستطيع شخص أن يحققها ورأيته
كلاعب كرة مستواه يفوق الخيال”.
وأكمل
:”محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وحقق ألقابًا فردية وإنجازات مع ليفربول فوق
التصور وحسن شحاتة تساءل عما حققه اللاعب لمصر وهذه حقيقة”.
وتابع:”محمد
صلاح وصل بمصر لكأس العالم 2019 بعد غياب 28 عامًا وهذا ما حققه فقط وليس لقبًا، ولن
يستطيع هو بمفرده أن ينجز شيئًا، فهذا عمل منظومة كبيرة وهناك من يريد إثارة الأمور
في هذه القصة بسبب تصريحات حسن شحاتة”.
وأضاف:”
الشيء الوحيد الذي قاله حسن شحاتة إنه لم يحقق شيئًا لبلده وهذا لا يسيء لأحد، ولا
أحد يعرف إذا كان سيفعل اللاعب ذلك مع مصر أم لا”.
واختتم
مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق حديثه قائلًا أن محمد صلاح، لو كان يلعب في نفس جيله،
كان سيوافق على منح شارة القيادة له، مشيرًا إلى أنه لن يمنحها لأي لاعب غيره.