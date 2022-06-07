5 أدلة في صالح المنتخب.. مفاجآت جديدة في قضية نظر إعادة مباراة مصر والسنغال

الثلاثاء، 07-06-2022
10:03 ص
نشر فرج عامر
تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع
التواصل الاجتماعي تويتر.
و كتب فرج عامر
:"كان هناك عملية لترويج الليزر
امام مقر الاتحاد السنغال
ي أثناء شراؤهم للتذاكر قبل المباراة بيومين و هناك شخص
متورط بالاتحاد السنغال
ي أثناء المباراة في ذلك و سأكشف كل شيء بالأدلة في الوقت
المناسب.
ونشر فرج عامر
، عدة تغريدات ، وذلك عن إعادة مباراة مصر
والسنغال
.
وكتب فرج عامر
: "الدلائل! 01 بمباراة صربيا
وألبانيا بالتصفيات المؤهلة لليورو 2016، تعرض المنتخب الألباني للعنصرية والتمييز
والاعتداءات والليزر ورمي المقذوفات كما حدث مع مصر
! والحكم أوقف المباراة اكثر من
مرة لوقف هذه الاعتداءات، ولكن انسحب المنتخب الألباني".
وأضاف "الدلائل! 02 قامت لجنة الإنضباط باليوفيا
بخصم 3 نقاط من المنتخب الصربي بسبب العنصرية وغرامة 100 الف يورو و احتساب نتيجة
المباراة لصالحه".
واستطرد فرج عامر
: "الدلائل! 03 ولأن المنتخب
الألباني انسحب، تم تغريمه 100 ألف يورو. وهنا نرد على كل من طالبوا لاعيبة
المنتخب المصر
ي بالانسحاب من الملعب وقت ركلات الترجيح، كان سيضيع حقنا، كما ضيع
المنتخب الألباني حقه".
وكتب فرج عامر
في تغريدة أخري: "اعترف باستهزاء
الاتحاد السنغال
ي ضده اثناء المباراة بعبارة "لا يهمنا أن ندفع غرامة للفيفا،
سندفعها عندما نذهب للمونديال، وسنحصل منهم على أموال التأهل التي سيدفعوها لنا!".
وأضاف "الدلائل! 04 وجميع المؤشرات من هذه القضية،
تضع مصر
أمام احتمالين; إما أن تختصم مصر
الفيفا والاتحاد السنغال
ي أمام المحكمة،
وهذا مستبعد، لأن الفيفا لن يدخل قضية خاسرة ويصبح أضحوكة العالم".
وذكر فرج عامر
: "الدلائل! 05 والاحتمال الثاني وهو
الأقرب، أن يختصم الاتحاد المصر
ي والفيفا معًا ضد الاتحاد السنغال
ي أمام محكمة
كاس، كما حدث بقضية ألبانيا ضد صربيا واليوفيا عام 2015".