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قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا اليوم الخميس

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مصر
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الخميس، 09-06-2022 09:47 ص

يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب إثيوبيا مساء اليوم الخميس بالعاصمة المالاوية ليلونجوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 2023.
ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينجو الدولي بالعاصمة المالاوية ليلونجوي.
وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أون تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي.
 

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