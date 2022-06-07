الثلاثاء 07 يونيو 2022
توقيت مصر 20:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل التسريب الفاضح لمرتضى منصور وأحمد دياب

السيدات أقل من 45 عامًا.. مصر تعلن عن حرمان فئات معينة من الحج

تأييد حبس قاضي هتك عرض فتاة رفقة اثنين من أصدقائه (تفاصيل صادمة)

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات اليوم

بعد الإساءة لها.. العامري فاروق ينشر صور والدته ويتوعد:هاجيبهم تحت رجلك

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

القضاء يسدل الستار على أغرب جريمة.. الإعدام لشاب وفتاة بسبب «صورة»

الكشف عن المدينة الأعلى والأقل في معدلات الطلاق

أبكت السعودية.. وفاة الطفلة حلا حزنًا على والدها ودفنهما سويًا في مشهد مؤثر

التعاملات الصباحية.. سعر الدولار اليوم في البنوك

ADS
 

اتحاد الكرة يعلن إصابة صلاح وتغيبه عن مباراة إثيوبيا

137230
صلاح
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 10:10 ص


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب نجمه محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا، المقررة يوم الخميس المقبل، بسبب تعرضه لإصابة.
وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الاثنين: "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو الجاري، عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف".
بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم الآخر محمود تريزيغيه في المباراة، وقال الاتحاد بهذا الصدد: "أجرى تريزيغيه أشعة اثبتت إصابته بشد في العضلات، وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا".

كما أشار الاتحاد، إلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب "الفراعنة"، تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وشارك في مران اليوم الاثنين.
 

إقرأ ايضا

الحج

السيدات أقل من 45 عامًا.. مصر تعلن حرمان فئات معينة من الحج

Capture

بعد الإساءة لها.. العامري فاروق ينشر صور والدته ويتوعد:هاجيبهم تحت رجلك

1781868_0

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

أخبار متعلقة

163-215614-egypt-coach-mohamed-salah-conference_350x200

إيهاب جلال يكشف مفاجأة: صلاح رفض طلب ليفربول بعدم اللعب

champions_ronaldinho

رونالدينهو: صلاح أحد أفضل لاعبي العالم لهذا السبب

image

ليفربول يكشف.. هل إصابة «صلاح» تمنعه من خوض النهائي أمام ريال مدريد؟

Capture

مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

293237_0

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

g

شارك في حرب أكتوبر ودعّم مصر في كل المواقف.. وداعًا الشيخ خليفة بن زايد