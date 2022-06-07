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السيدات أقل من 45 عامًا.. مصر تعلن حرمان فئات معينة من الحج

الحج
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الثلاثاء، 07-06-2022 02:29 م


قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، إن هناك فئات غير مصرح لها بالحج هذا العام وذلك بعد توقف دام لعامين.
وأوضح أن السعودية سمحت هذا العام لمليون حاج من الخارج والداخل لأداء فريضة الحج وفق ضوابط وشروط، مع تقديم المملكة مبادرات تساهم في التيسير على ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأشار حنفي في تصريحات له، إلى أن الفئات غير المصرح لهم بحج هذا العام هم، كل من تجاوز عمره 65 عامًا ميلاديًا، والسيدات أقل من 45 عامًا بدون محرم، وجميع أنواع الزيارات التجارية - السياحية - العمل - العائلية، حيث قامت المملكة بإصدار قرارًا بمنع استقبال تأشيرات الزيارة بأنواعها بأربعة مطارات، مطار ينبع، ومطار الطائف، ومطار جدة، ومطار المدينة المنورة ابتداءً من 9 يونيو 2022 ولمدة شهر حتى 9 يوليو المقبل.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنه سيجرى قبول حاملي تأشيرات الزيارة فقط على الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض، وفقًا لشروط معينة وهي عدم إصدار أي تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة أو ينبع أو الطائف، وضرورة وجود تذاكر مؤكدة الذهاب والعودة للراكب، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول، وأخيرًا لا يصرح بأداء فريضة الحج كل من لم يحصن بلقاح ضد فيروس كورونا بغير باللقاحات المعتمدة بالسعودية وهي: فايزر جرعتان، ومودرنا (جرعتان)، وأسترازينيكا (جرعتان)، وجونسون (جرعة واحدة)، والعمالة الموسمية أو ما يسمى بخدمة الحجاج.
 

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