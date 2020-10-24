السبت، 24-10-2020
11:17 ص
محمد عبد الحارس
هنأ مرتضى منصور
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نظيره الأهلي لفوزه على مضيفه الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرتضى منصور
في تصريحات تليفزيونية : "أهنئ الأهلي النادي المصري على فوزه على الوداد وتأهله لنهائي العرس القاري، الأهلي حسم البطاقة مبكرا منذ فوزه في المغرب بلقاء الذهاب".
وتابع: "محمود كهربا
لاعب نحس عندما دخل بديلا حل معه النحس وسجل الفريق المغربي هدفه الوحيد".
وكان الأهلي قد حجز تذكرة النهائي، بعد تجاوزه عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الدار البيضاء والقاهرة.