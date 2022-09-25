تعليق غير متوقع من خالد الغندور على أزمة ضم سيف الجزيري

الأحد، 25-09-2022
09:11 ص
علق الإعلامي خالد الغندور
نجم نادي الزمالك
السابق على أزمة انتقال سيف
الجزيري لنادي الزمالك
.
وكتب خالد الغندور
عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :
والله يا جماعة اللي بيحصل في قضية الجزيري والكلام فيها والأخوة بتوع البث
المباشر حاجة تضحك هو الانتقال الحر هيخلي الزمالك
يقيد اللاعب مثلا، طيب عمر كمال
و النقاز ليه لم يتم قيدهم العقل زينة والمبالغ اللي اندفعت راحت فين.
وفي وقت سابق ، كشف الإعلامي إبراهيم فايق الخطابات المرسلة بين الزمالك
والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن تسجيل اللاعب سيف الجزيري
بعد انتهاء فترة
إعارته.
وقال فايق خلال تصريحات تلفزيونية : سليم بو نصام محامي الافريقي التونسي
أكد خلال حديثه أن اتحاد الكرة أرسل للفيفا، ليبلغه أن صفقة انتقال سيف الجزيري
من
المقاولون العرب إلى الزمالك
هي صفقة انتقال حر، وكنت أتمنى عدم صحة المعلومات
التي أدلى بها المحامي.
وتابع تأكدت أنها صحيحة أن اتحاد الكرة أرسل بيانا إلى الصحفيين يؤكد أن
المقاولون العرب ترك اللاعب في صفقة انتقال حر وليس بعقد شراء كما أن العقد ليس به
أي بند بخصوص نية الشراء وهو ما ثبت عكسه تماما بناءً علي خطابات الزمالك
والفيفا .
اتحاد الكرة المصري أكد أن المقاولون العرب استغنى عن خدمات سيف الدين
الجزيري قبل انتقاله للزمالك وهذا ليس صحيح لأنه وفق العقود فإن نادي الزمالك
دفع
8 ملايين جنيه خلال حصوله علي الجزيري علي سبيل الإعارة فيما قام بدفع 12 مليون
بعد تفعيل بند الشراء .