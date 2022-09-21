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مفاجأة.. حازم إمام وراء استبعاد محمد عواد من المنتخب لهذا السبب

Hazem_Emam
حازم إمام
Native
Teads
الأربعاء، 21-09-2022 09:08 ص


كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن حازم إمام  عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وراء استبعاد محمد عواد من معسكر منتخب مصر.

وأوضح أبو عايد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية ETC،عواد أفضل حارس في مصر وما حدث معه اغتيال معنوي، وحازم إمام هو من طلب من فيتوريا عدم ضم محمد عواد لمعسكر المنتخب من أجل دعم حراسة مرمى الزمالك في إياب مباراة إليكت التشادي.

وأوضح أبوعايد، الأهلي والزمالك قد يخرجان من المربع الذهبي في الدوري الموسم المقبل، بعد التدعيمات القوية لفرق الدوري، هناك أندية تمتلك لاعبين مميزين جدًا مثل فيوتشر والبنك الأهلي وفاركو والمصري البورسعيدي.

وأكمل، محمد صبحي أفضل صفقات الزمالك في الموسم الجاري.

وأتم أبوعايد، كلام أمير مرتضى منصور عن تفاجئه بانضمام لاعبي الزمالك للمنتخب أمر لا يصدق وغير منطقي، اتحاد الكرة يخاطب الأندية وليس اللاعبين.
 

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