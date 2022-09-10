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فسخ عقد.. قرار صادم من مرتضى منصور بعد الهزيمة من الهلال

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مرتضى منصور
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Teads
السبت، 10-09-2022 09:02 ص


أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فسخ تعاقد الإعلامي أحمد جمال، مع قناة الزمالك، نظراً لما بدر منه مؤخراً.
ورفض الإعلامي أحمد جمال قراءة الرسائل التي أرسلها له مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك على هاتفه، مما أدى إلى نشوب أزمة بين الطرفين على الهواء مباشرة.
وأكد مرتضى منصور من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الإعلامي أحمد جمال لن يظهر مجدداً على شاشة قناة الزمالك مشيراً إلى فسخ التعاقد معه.
وفاز الهلال بطل الدوري السعودي على الزمالك بطل الدوري المصري بركلات الترجيح في القمة العربية التي جمعت الفريقين بكأس سوبر لوسيل، مساء اليوم، باستاد لوسيل على لقب كأس سوبر لوسيل بقطر.

يحصل الزمالك على مليون دولار جائزة المركز الثاني في كأس سوبر لوسيل"، بينما يحصل الهلال على مايون ونص المليون دولار مكافأة البطل، بعد القمة العربية التي جمعت بين عملاق القارة الأسيوية نادي الهلال، وأحد أكبر فرق القارة الإفريقية نادي الزمالك.
 

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