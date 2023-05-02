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تعليق غريب من عمرو أديب على انسحاب الزمالك من السوبر

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عمرو أديب
الثلاثاء، 02-05-2023 11:17 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تشهد أحداث مهمة.
وأضاف عمرو أديب، في مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الاثنين، في قرارات بتطلع وفي حاجات مهمة بتحصل في الكام ساعة دي، وكلها أمور مفصلية.
وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الزمالك هيسافر وكهربا هيلعب ومافيش انسحاب ودي أخبار متداولة، مستدركًا أن الكرة المصرية تشهد مرحلة في غاية الخطورة.
وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.
ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.
ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

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