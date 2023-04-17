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أول اختبار للمدرب الجديد.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون

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المدرب الجديد
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الإثنين، 17-04-2023 12:15 م


يستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب، المقررة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة المقاولون بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو لأول مرة، والذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والربع مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى محمد صبحي
خط الدفاع حمزة المثلوثي ، محمود الونش ، حسام عبدالمجيد ، حاتم سكر
في الوسط نبيل دونجا ، سيف جعفر ، أحمد سيد زيزو ، مصطفى شلبي
يقود الهجوم ناصر منسي، ابراهيما نداي
 

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