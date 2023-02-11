تعليق ساخر من فرج عامر على هزيمة الزمالك من شباب بلوزداد

السبت، 11-02-2023
09:32 ص
علق فرج عامر
، رئيس نادي سموحة، على هزيمة الزمالك
أمس أمام
شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لأبطال افريقيا.
وكتب عبر فيسبوك: “زلزال كروي عنيف ، يضرب الزمالك
”.
وتعرض فريق الزمالك
للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف
دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات
دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر
المجموعة الرابعة، في حين يحتل الأبيض المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك
اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.