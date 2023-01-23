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مجلس إدارة الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى منصور.. ومصير فيريرا متوقف على مباراة فاركو

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مرتضى منصور
Native
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الإثنين، 23-01-2023 09:54 ص

 

 

 

علق الإعلامي خالد الغندور علي قرار المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بتجديد الثقة لفيريرا .

 

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيسبوك:" رسميــــــاً : رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور يقرر تجديد الثقة في مدرب الفريق "فيريرا".. استمرار فيريرا في قيادة الزمالك وتأجيل الإعلان عن قرار مصيره لما بعد مباراة فاركو في الدوري".

 

وتابع: رفض بالإجماع قبول استقالة أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك.. كما قرر مجلس الإدارة التقدم بشكوى لـ رابطة الأندية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وكتب:" مطالبة الاتحاد السكندري بقطع إعارة محمود علاء وعودته في الانتقالات الشتوية الجارية".

وواصل "الغندور" :" قطع إعارة محمود شبانة من سموحة وعودته لفريق الزمالك في الانتقالات الجارية أيضاً.. والإعلان عن التعاقد مع 3 صفقات خلال الانتقالات الجارية".

 

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