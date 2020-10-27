الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 01:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

"أديب" يحذر من مقاطعة البضائع الفرنسية.. لهذا السبب

هذا ما قاله عمرو أديب عن بيان حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر

مستشار الرئيس يكشف معلومات صادمة عن لقاح فيروس كورونا

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد

لميس الحديدي: الرئيس يؤكد دوماً عدم تفريط مصر في حقوقها المائية

«الري» تكشف سر قبول مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بتعادل مثير مع روما

ADS
 

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:05 ص المصريون ـ متابعات
علق رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على خسارة فريقه الجديد المنضم إليه حديثا من النادي الأهلي لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام نهضة البركان المغربي.
وقال صبحي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع بفضائية إم بي سي مصر أنه كان يتمنى فوز بيراميدز لأن البطولة كانت هتفرق كتير مع النادي بشكل كبير.
وأضاف أن لاعبي بيراميدز كانوا رجالة وعملوا اللي عليهم ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه كانت هناك أخطاء من الحكام وهى دي كرة القدم
 
 

إقرأ ايضا

رمضان صبحي

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

ميلان

ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بتعادل مثير مع روما

الزمالك

الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويحسم المركز الثاني بالدوري

أخبار متعلقة

الزمالك

الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويحسم المركز الثاني بالدوري

بيراميدز

عقب فوزه على حوريا الغيني.. بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه

الاهلي+وبيراميدز

الاهلي يتعادل مع بيراميدز سلبيا بالدوري المصري

رمضان صبحي

هيثم عرابي يصدم رمضان صبحي: مش هيكون فيه نادي اسمه بيراميدز كام كام سنة

الزمالك

أحداث مؤسفة عقب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يهزم المصري بهدف دون رد في الدوري الممتاز