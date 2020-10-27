تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

الثلاثاء، 27-10-2020
01:05 ص
المصريون ـ متابعات
علق رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم
بنادي بيراميدز
على خسارة فريقه الجديد المنضم إليه حديثا من النادي الأهلي لبطولة كأس الكونفدرالية
بعد الهزيمة في المباراة
النهائية أمام نهضة البركان المغربي.
وقال صبحي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع بفضائية إم بي سي مصر أنه كان يتمنى فوز بيراميدز
لأن البطولة كانت هتفرق كتير مع النادي بشكل كبير.
وأضاف أن لاعبي بيراميدز
كانوا رجالة وعملوا اللي عليهم ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه كانت هناك أخطاء من الحكام وهى دي كرة القدم
.