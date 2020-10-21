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عقب فوزه على حوريا الغيني.. بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه

بيراميدز
بيراميدز
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:50 ص المصريون ـ متابعات
تأهل بيراميدز المصري للدور النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الثلاثاء على حوريا الغيني بثنائية نظيفة، في نصف النهائي.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سجل إبراهيم حسن الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 73، قبل أن يُضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.
وبذلك، سجلت الكرة المصرية إنجازًا تاريخيًا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق مصري إلى نهائي المسابقة للسنة الثانية على التوالي.
وكان الزمالك قد نجح في بلوغ المباراة النهائية في الموسم الماضي، وتوّج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز، نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، على ملعب "محمد الخامس" بعد تخطيه مواطنه حسنية أكادير بهدفين لهدف. -
 

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