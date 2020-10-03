هيثم عرابي يصدم رمضان صبحي: مش هيكون فيه نادي اسمه بيراميدز كام كام سنة

السبت، 03-10-2020
09:12 ص
أحمد عادل شعبان
انتقد هيثم عرابي
- مدير التعاقدات الأسبق بالأهلي - ما انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز
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وقال عرابي في تصريحات تلفزيونية: انتوا عايزين تقولوا إن مفيش انتماء والدليل إن رمضان راح بيراميدز
.. ودا مش صح .. فيه لعيبة كتير عندها انتماء واسألوا على اللي حصل مع حسين الشحات واتحط له فلوس (على الترابيزة) و رفض يسيب الأهلي.
وأضاف: أفاجئكم بحاجة تانية؟ .. أحمد الشيخ رفض الأموال وساب نصف مليون جنيه عشان يجي الأهلي.
وتابع: حسبتك غلط يا رمضان و روح اسأل عصام الحضري .. أهو موجود وشوف تصريحاته.
واستدرك: هل رمضان هيكون موجود في بيراميدز
بعد عشر سنين؟ .. هل هيكون فيه بيراميدز
بعد عشر سنين أصلا؟ .. حساباتك كلها غلط.