الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويحسم المركز الثاني بالدوري

الثلاثاء، 27-10-2020
12:16 ص
المصريون ـ متابعات
حقق الزمالك
فوزا مهما على الإسماعيلي
بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
افتتح مصطفى محمد التسجيل لصالح الزمالك
فى الدقيقة 11، بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود لاحتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، وأضاف كاسونجو الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم أشرف بنشرقي الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يقلص وجيه عبدالحكيم الفارق بتسجيل هدف الإسماعيلي
في الدقيقة 84.
الزمالك
رفع رصيده إلى 71 نقطة (قبل خصم ثلاث نقاط منه بقرار من اتحاد الكرة)، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي
عند 41 نقطة ليستقر في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.
وبذلك، حسم الزمالك
المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، دون النظر لنتيجة بيراميدز في الجولة الأخيرة أمام المقاولون العرب نهاية أكتوبر الحالي.