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تعرف على موعد مباراة الأهلي والرجاء بعد تعديلها من «كاف»

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الثلاثاء، 12-04-2022 02:10 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن تقام السبت المقبل.
وتم تعديل موعد المباراة بين الاهلي والرجاء لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.
عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
وناقش الخطيب بعض الأمور الخاصة بالفريق سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة.
وحرص الخطيب علي العمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
 

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