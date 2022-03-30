حكم بتغريم «كهربا» 2 مليون دولار.. وشوبير: هذا ما سيفعله الأهلي

الأربعاء، 30-03-2022
02:34 م
كشف
الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن موقف النادي عقب قرار
المحكمة الرياضية الدولية بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا
نجم الأهلي المعار للدوري
التركي ٢ مليون دولار لصالح الزمالك .
وأكد
شوبير
، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الاهلي لن يترك كهربا
وحده في تلك
الأزمة، حيث قرر مسؤولو النادي تكليف الشئون القانونية بالنادي لمساعد كهربا
من
أجل تقديم تظلم.
وأضاف
أن الاهلي على درايه بمدى حب واحترام كهربا
للمارد الأحمر وتضحياته من أجل
الانضمام للفريق، لذلك لن يتخلى عنه النادي.
وتابع
شوبير
، أن الطعن على الحكم الأخير الذى صدر ضد كهربا
لن يغيره، مشددا أن الاهلي لن
يتخلى عنه وسيساعده لحل تلك الأزمة.
وأصدرت
المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا ، حكماً نهائياً غير قابل للطعن
بتغريم محمود عبد المنعم كهربا
مبلغ وقدره 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد
على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة
.
وكان
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا
بالتضامن
من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني
دولار، وقرر فيفا عدم إيقاف اللاعب.