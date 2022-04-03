موعد وتشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني اليوم

الأحد، 03-04-2022
09:55 ص
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق
الهلال السوداني
، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن الجولة السادسة من دور
المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة الأولى
برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي (16)، بينما يدخل الهلال
المباراة
وهو في المركز الثالث بـ4 نقاط.
وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني
بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.
ويحتاج الأهلي إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى
ربع النهائي، بينما يمنح فوز الهلال الفريق السوداني فرصة العبور، بعد تعثر المريخ
صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط أمام صن داونز.
بينما يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى
الدور ربع النهائي، بينما التعادل أو الخسارة يمنحان الأهلي تذكرة التأهل رفقة صن
داونز متصدر المجموعة الأولى.
وتقام مباراة
الأهلي والهلال السوداني
مساء اليوم الأحد
في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي
ملعب إستاد القاهرة.
وتذاع مباراة
الأهلي والهلال السوداني
حصريا عبر قناة بي
ان سبورتس