الإثنين 19 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي

"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا

"القومي للسكان": أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة

الحكومة البريطانية: نحن بحاجة إلى عزل عام لثلاثة أسابيع لاحتواء كورونا

وزير التعليم: لا حالات إصابة بـ كورونا في أول أيام العام الدراسي

الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

وائل الإبراشى: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأفكار

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

طارق شوقي : إطلاق قناة تعليمية للإبتدائية والثانوية 15 نوفمبر

وزير الري الأسبق يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي

الدكتور اشرف صبحي
وزير الرياضة
 
الأحد، 18-10-2020 11:58 م المصريون ـ متابعات
هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي نادي الزمالك ومجلس الإدارة، على فوز الفريق الأول لنادي الزمالك على فريق الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لفريقي الزمالك والأهلي في مباراتي العودة بإستاد القاهرة، وتأكيد الفوز، والتأهل إلى نهائي البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، متمنياً التوفيق لنادي بيراميدز في مباراته المرتقبة أمام فريق حوريا كوناكري الغيني المقرر لها بعد غد الثلاثاء، وتحقيق الفوز بالمباراة.
وثمن وزير الشباب والرياضة على تألق كرة القدم المصرية على المستوى القاري عقب استئناف البطولات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، مشيراً أن تميز أداء اللاعبين المصريين مع فرقهم الثلاثة المشاركين بالبطولتين الإفريقية سينعكس بلا شك على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا كون المنتخب سيضم أفضل اللاعبين منهم وفق رؤية الجهاز الفني للمنتخب.
 

إقرأ ايضا

الزمالك

الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

download

بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء في الدقيقة 18

tttttttttttttttttttt

إليك التردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الزمالك والرجاء

أخبار متعلقة

الزمالك

الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

download

بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء في الدقيقة 18

tttttttttttttttttttt

إليك التردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الزمالك والرجاء

248190_0

مفاجأة تصدم الزمالك عند وصوله ملعب المباراة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة مدوية بعد مباراة الرجاء

ارشيف

خبر صادم للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى