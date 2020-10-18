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الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك
 
الأحد، 18-10-2020 11:22 م المصريون ـ متابعات
قطع الزمالك خطوة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد الفوز خارج أرضه 1-صفر على الرجاء البيضاوي بطل المغرب بهدف أشرف بنشرقي في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الأحد لتلوح قمة مصرية في الأفق.
وفاز الأهلي بطل مصر في الدار البيضاء 2-صفر على الوداد البيضاوي في المواجهة الأولى بالمربع الذهبي أمس السبت.
وداهم الزمالك مستضيفه بعد أن اخترق أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة إلى المغربي بنشرقي، لاعب الوداد السابق، ليرتقي أعلى من الجميع ويسكن الكرة الشباك برأسه في
الدقيقة 18. وتقام مباراةا الإياب في مصر الأسبوع المقبل وستستضيف أيضا المباراة النهائية اذا تأهل فريق مصري.
وبدا الإرهاق واضحا على الرجاء، الذي غاب عن صفوفه سند الورفلي وعبد الرحيم شاكير للإصابة وأيوب نناح ومحمد زريدة لإصابتهما بفيروس كورونا، بعد موسم طويل لدوري المحترفين المغربي انتهى
بتتويجه باللقب في الجولة الأخيرة قبل أيام.
وظهر الزمالك متماسكا في الدفاع رغم غياب اثنين من أبرز لاعبيه وهما قلب دفاع منتخب مصر وهداف الفريق محمود علاء للإصابة ولاعب الوسط التونسي البارز فرجاني ساسي لإصابته بكوفيد-19.
وافتقد بطل المغرب الخطورة في معظم فترات الشوط الأول وكانت أقرب محاولة من ضربة رأس سفيان رحيمي لكن الحارس محمد أبو جبل أجهض الخطر قبل نهاية الشوط.
وحافظ الزمالك على تقدمه وظهر بجرأة هجومية أكبر في بداية الشوط الثاني معتمدا على انطلاقات الخطير بنشرقي بينما حاول الرجاء الوصول لمرمى ضيفه عبر التسديدات البعيدة لكن الحارس أبو جبل ظل يقظا خاصة في تسديدة فابريس نغوما.
وطالب الرجاء بركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع محمد عبد الغني لكن الحكم أمر باستكمال اللعب. وأضاع الرجاء أخطر فرصة للتعادل في الدقيقة الأخيرة حين سدد رحيمي بجوار القائم من مسافة قريبة للمرمى.
 

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