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إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك: محلي ودون المستوى للعب مع المنتخب

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ابراهيم سعيد
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الأحد، 19-12-2021 10:55 ص

وجه إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ، رسالة لـ أحد لاعبى منتخب مصر ، دون ذكر اسمه ، من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.
وكتب إبراهيم سعيد “ مش هتطرق  لعداوة بسبب لاعب محلي ودون المستوى لمنتخب مصر لكم تقديري ومحبتي ”.
وكان إبراهيم سعيد انتقد  اللاعبين مصطفى فتحى ومروان حمدي  بسبب أدائهم بمنتخب مصر .
وغرد ابراهيم سعيد عبر تويتر: عشان نخلص من الحوار ده مصطفي فتحي لاعب محلي ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر.
وكشف إبراهيم سعيد،  انه يتعرض لـ هجوم كبير من جمهور نادى الزمالك بسبب حديثه عن مصطفى فتحى لاعب منتخب مصر .
 

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