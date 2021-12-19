إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك: محلي ودون المستوى للعب مع المنتخب

الأحد، 19-12-2021
10:55 ص
وجه إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر
السابق ، رسالة لـ
أحد لاعبى منتخب مصر
، دون ذكر اسمه ، من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل
الاجتماعى “ تويتر ”.
وكتب إبراهيم سعيد “ مش هتطرق لعداوة بسبب لاعب محلي ودون المستوى لمنتخب مصر
لكم تقديري ومحبتي ”.
وكان إبراهيم سعيد انتقد اللاعبين
مصطفى فتحى ومروان حمدي بسبب أدائهم
بمنتخب مصر
.
وغرد ابراهيم سعيد
عبر تويتر: عشان نخلص من الحوار ده مصطفي فتحي
لاعب محلي
ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر
.
وكشف إبراهيم سعيد، انه يتعرض لـ
هجوم كبير من جمهور نادى الزمالك بسبب حديثه عن مصطفى فتحى لاعب منتخب مصر
.