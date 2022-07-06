نجم الأهلي يوجه رسالة مفاجئة للاعبين: عفوًا لقد نفذ رصيدكم
ا
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-202209:49 ص
وجّه نجم الأهلي
السابق والإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية للاعبي النادي، بعد التعادل مع فريق
الجونة سلبياً، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب خالد بشارة، ضمن
منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال شوبير في تصريحات
عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “عفوًا لقد نفذ رصيدكم، ده لسان حال جماهير
النادي الأهلي للاعبيهم بعد التعادل مع الجونة، الرصيد هنا أقصد رصيد النقاط، لأن
الأهلي كان متقدمًا بفارق شاسع من النقاط عن من يليه في جدول ترتيب الدوري في حال
فوزه بالمباريات المؤجلة".
وتابع: "النادي
الأهلي في المباريات الأخيرة لم يفز تقريبًا، حيث فاز على انبي وغزل المحلة وباقي
المباريات انتهت بالتعادل أو الخسارة، حيث فقد 14 نقطة في الأسابيع الأخيرة، هذا
العدد من النقاط كان الفريق الأحمر لا يفقده في جميع مباريات الدوري”.
وأضاف: “جمهور الأهلي
توقع أن يحسم الفريق الدوري مبكرًا بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في
بداية الدوري، ولكن ما يحدث في الملعب غير كده، لم أر فرق تضيع فرص سهلة مثلما
يضيع لاعبي الأهلي”.
واختتم: “لم نشعر أن
اللاعبين يلعبون بروح قتالية وإصرار على تحقيق الفوز، وهذا ما كان يميز الفريق،
وهو ما أثار قلق جمهور الأهلي”.