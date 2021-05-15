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تردد 3 قنوات مفتوحة تبث مباراة الأهلي وصن داونز

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السبت، 15-05-2021 05:28 م

يخوض النادي الأهلي، مباراة مهمة مساء اليوم السبت، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.
وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ستاد «الأهلي we السلام»، وستنقل المباراة على 4 قنوات بينها قناة مشفرة.
لقاء الأهلي ضد صن داونز سيكون مذاعاً عبر قناة beIN Sports HD 4، حيث إن شبكة قنوات «بي إن سبورتس» هي الناقل الحصري للبطولة الإفريقية، وهناك 3 قنوات مجانية ستنقل اللقاء بينها قناة مصرية.
وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وترددها:

تردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500

وستُبث أيضًا على قمر يوتلسات 9 شرق، عبر قناة RTS2 السنغالية:

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

وقناة RTI الإيفوارية:

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500.
 

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