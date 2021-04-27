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الأهلي يفوز على المصري بثنائية محمد شريف في الدوري

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري
 
الثلاثاء، 27-04-2021 08:30 م المصريون

قدم موقع المصريون لقرائه الكرام بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة ١٥ للدوري الممتاز لكرة القدم.
واستطاع الاهلي الفوز بالمباراة بهدفين لمهاجمه محمد شريف مقابل هدف للمصري.

 

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